14 saat aç ve susuz kaldılar

Hayvanseverler İstanbul'da bir otomobilin içinde aç ve susuz bırakılan 3 köpek fark etti. 14 saat boyunca kapalı kaldıkları tespit edilen köpeklerden biri ölümün eşiğine geldi. Köpekleri arabaya kilitleyenin ise bir veteriner olduğu öğrenildi.
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NTV 07.03.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 07.03.2020 - 10:48
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