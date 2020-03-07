14 saat aç ve susuz kaldılar

Hayvanseverler İstanbul'da bir otomobilin içinde aç ve susuz bırakılan 3 köpek fark etti. 14 saat boyunca kapalı kaldıkları tespit edilen köpeklerden biri ölümün eşiğine geldi. Köpekleri arabaya kilitleyenin ise bir veteriner olduğu öğrenildi.

NTV 07.03.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 07.03.2020 - 10:48

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