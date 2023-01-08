14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil korkuluklarda asılı kaldı
İstanbul Ataşehir'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, bariyerleri aşarak cadde kenarındaki korkuluklarda asılı kaldı. Çocuk sürücü M.A.Ç. ile yanındaki bir kişi sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
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