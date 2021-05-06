140 suçtan kaydı olan 13 yaşındaki çocuk, 9 günde 3 kez hırsızlıktan yakalandı
Konya’da çoğu hırsızlık olmak üzere 140 suçtan kaydı olan 13 yaşındaki T.T. 9 günde 3 kez hırsızlıktan yakalandı. T.T. üç olayda da mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.T.'nin geçen yıl 14 iş yerinde hırsızlık yaptığı için 1,5 ay tutuklu kaldığı ve 4,5 ay önce tahliye olduğu öğrenildi.
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NTV 06.05.2021 - 15:28| Son Güncelleme : 06.05.2021 - 15:37
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