15 şehir, 5 ülke, 10 bin kilometre: Cumhuriyet Rotası 1. Bölüm
O'nun yolculuğu bir ulusun kurtuluş rotasına dönüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adım adım, şehir şehir, ülke ülke Cumhuriyet'e uzanan yolculuğu, Ahmet Yeşiltepe ile NTV'de...
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