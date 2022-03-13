15 Temmuz Şehitler Köprüsü bir süre ulaşıma kapandı

İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu. Bazı güzergahlarda yollar kapandı, vatandaşlar otobüslerden inip yürümek zorunda kaldı. Kontrolünü kaybeden sürücülerin karıştığı trafik kazaları art arda geldi. Yoğun kar yağışı 15 Temmuz Köprüsü’nün kapanmasına da neden oldu. Köprüye girmek isteyen sürücüler uzun kuyruk oluşturdu. (Haber:Ahmet Örsoğlu Kamera:Burak Sevinç)

Haberler - NTV 13.03.2022 - 09:42 | Son Güncelleme : 13.03.2022 - 09:56

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