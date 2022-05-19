16 Mayıs’ta başlayan kurtuluş yolculuğu

103 yıl önce 16 Mayıs’ta başlayan yolculuk bir ulusun kurtuluşuna giden yolu açtı. Mustafa Kemal Atatürk, 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a doğru yola çıktı ve Anadolu’yu düşmandan kurtaracak savaşın meşalesini yaktı. Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun’a 3 gün sonra 19 Mayıs 1919’da vardı. Kurtuluşa giden yolculuğu tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı NTV’ye anlattı. (Haber:Osman Girgin Kamera:Ahmet Akpolat)

Haberler - NTV 19.05.2022 - 09:26 | Son Güncelleme : 19.05.2022 - 09:34

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