16 ton dinamit yüklü TIR karşı şeride geçip devrildi

Rize’de 16 ton dinamit yüklü bir TIR, pikap bir aracın çarpması sonucu karşı şeride geçip devrildi. Kazada, kavşaktan hatalı çıkış yaparak TIR’a çarpan pikapın sürücüsü hafif yaralandı. İşte şans eseri ucuz atlatılan kaza anı...

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 06.07.2022 - 10:18 | Son Güncelleme : 06.07.2022 - 10:27

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