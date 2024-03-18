16 yaşındaki çocuk, 3 saat 15 dakikada 8 kişiyi yaraladı
Ankara'da 16 yaşındaki Arda A., 3 saat 15 dakika içinde pompalı tüfekle saldırdığı taksi durağında 4 kişiyi yaraladı. Zanlı, aralarında ağabeyinin de olduğu 4 kişiyi de bıçakladı. Gözaltına alınan çocuk, arkadaşlarıyla bindikleri taksinin şoförünün kendisini dövdüğünü, bu yüzden durağa saldırdığını, diğer olayları ise yaraladığı kişilerle aralarında husumet bulunduğu için gerçekleştirdiğini iddia etti.
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