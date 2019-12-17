17 Aralık'tan bugüne FETÖ ile mücadele

Bundan 6 yıl önce, 17 Aralık günü, FETÖ'cü eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç'in yürüttüğü soruşturmada 89 kişi gözaltına alındı. Her şey böyle başladı. AK Parti Bursa Milletvekili ve dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala canlı yayında anlattı.

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