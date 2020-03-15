17 ülkeye sınırlar kapandı

Hızla yayılan Coronavirüs'ten korunabilmek için yeni önlemler alındı. Amaç virüs taşıyan kişilerin ülkeye girişine engel olabilmek. Bu kapsamda 17 ülkeye hava ve kara sınırları kapatıldı. Uçuşların durdurulduğu 11 ülkedeki öğrenci ve turistlere dönüş için 18 Mart'a kadar süre verildi. Türkiye'ye döneceklere 14 gün karantina şartı da getirildi....

NTV 15.03.2020 - 10:14 | Son Güncelleme : 15.03.2020 - 11:07

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER