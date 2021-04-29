"19 yaşındaki hastaya yatak yoktu"

Corona virüs'ün yarattığı ağır tablonun altında ezilen kesim şüphesiz ki sağlık çalışanları. Her gün yüzlerce hasta bakan doktorlardan biri hastanelerdeki son durumu NTV'ye anlattı. Hastanelerde boş yer bulmak zor, dahası sağlık çalışanlarından bile hala aşı olmayı reddedenler var. (Haber: Ahmet Örsoğlu)
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NTV 29.04.2021 - 12:20| Son Güncelleme : 29.04.2021 - 13:12
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