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197 metre boyundaki gemi Haydarpaşa’ya yanaşmaya çalışıyordu

İstanbul Haydarpaşa Limanı’na yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki yük gemisi karaya oturdu. ‘Josco Taıcang’ isimli gemiyi kurtarmak için römorkörler ve balık adamlar olay yerine sevk edildi. NTV ekibinden Yağız Şenkal kurtarma çalışmalarındaki son durumu anlattı.

Haberler - NTV 04.04.2022 - 12:15 | Son Güncelleme : 04.04.2022 - 12:22

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