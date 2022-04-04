197 metre boyundaki gemi Haydarpaşa’ya yanaşmaya çalışıyordu
İstanbul Haydarpaşa Limanı’na yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki yük gemisi karaya oturdu. ‘Josco Taıcang’ isimli gemiyi kurtarmak için römorkörler ve balık adamlar olay yerine sevk edildi. NTV ekibinden Yağız Şenkal kurtarma çalışmalarındaki son durumu anlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.