2 yaşındaki çocuğu kreşte darp eden öğretmen tutuklandı (O anlar kamerada)
Düzce'de özel bir kreş ve gündüz bakım evinde küçük çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kreş personeli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kara Hacı Musa Mahallesi'nde özel bir kreşte güvenlik kameralarına yansıyan darp olayıyla söz konusu çocuğun ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, kurumda kreş grup sorumlusu olarak görev yapan Y.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. O anlar böyle kaydedildi.
Anadolu Ajansı - DHA 05.02.2020 - 17:07| Son Güncelleme : 05.02.2020 - 17:23
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