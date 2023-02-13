2 yıllık bina artçı sarsıntıda böyle yıkıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. İskenderun'nda ikinci depremde zarar gören bir bina, artçı sarsıntıda yerle bir oldu. Üstelik bu bina 2 yıl önce, deprem yönetmeliğine göre yapılmış yeni bir binaydı. Yıkılan bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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