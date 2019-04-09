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21. yüzyılda ebeveynlik İstanbul'da konuşulacak (Momtalks 2019)
09.04.2019 - 17:53

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek 'MomTalks'da öz şefkatli ebeveynlik ve dijital çağda ebeveyn olmanın getirdiği zorluklar konuşulacak. Etkinlik hakkında detayları paylaşan iletişimci ve Ebeveyn Koçu Zeynep İşman, yenilenen çağda artık ebeveynlerin de dijital dönüşümü benimsemeleri bu yönde çocuklarına yardımcı olmaları gerektiğini kaydetti. 4 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Momtalks'da, Doğa Rutkay, Tuluhan Tekelioğlu, Esra Akkaya, Zeynep Selvili Çarmıklı, Aslıhan Onaran, Hande Birsay, Mümin Sekman, Prof. Mehmet Şakiroğlu, Deniz Bayramoğlu, Judith Malika Liberman ve Akan Abdula gibi tanınmış isimler konuşmacı olacak. İşte ayrıntılar...

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