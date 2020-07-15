251 şehidin ayakkabıları hafıza müzesinde

O gece şehit olan 251 kişinin ayakkabıları... Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde ezilen otomobil... Kurşun isabet etmiş telefonlar, kasklar, motosikletler... En uzun geceyi anlatan videolar... Hafıza 15 Temmuz Müzesi, 15 Temmuz Derneği'nin girişmleriyle, darbe girişiminin üçüncü yılında açıldı.
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NTV 15.07.2020 - 14:42| Son Güncelleme : 15.07.2020 - 15:12
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