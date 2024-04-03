29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri
İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın bodrum katındaki gece kulübünde çıkan yangın faciaya neden oldu. Tadilat sırasında yanıcı ve parlayıcı malzemelerin tutuşması nedeniyle çıkan yangında bodrum katta mahsur kalan işçilerden 29'u hayatını kaybetti. Yangın faciasında pek çok ihmal gündemde... Benzer olayların meydana gelmemesi için uzmanların uyarılarına biraz daha fazla kulak vermek gerekiyor. İşte o kritik uyarılar...
Haber: Baran Bila, Kamera: Burak Sevinç
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