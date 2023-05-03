3 Mayıs hava durumu: Birçok ile sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bu gece Ege'de kuvvetli sağanak beklendiğini söyledi. Deprem bölgesinde havanın ılık olduğunu belirten Çalışkan, birçok ilde aniden bastıran kuvvetli yağışlara ve sel baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. İstanbul'da da haftasonu kuvvetli poyrazın etkili olması bekleniyor.
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