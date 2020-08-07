30 kuruşluk kavanoz kapağı için sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İzmir'in Bornova ilçesinde bir süpermarketler zincirinde çekilen görüntü, şaşkına çevirdi. 30 kuruşa satıldığı iddia edilen kavanoz kapağını kapışan vatandaşlar, corona virüsü dinlemeyerek sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
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İHA 07.08.2020 - 12:42| Son Güncelleme : 07.08.2020 - 12:52
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