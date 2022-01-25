39 ülkeden 11 bin öğrenciyi geride bıraktı

Osmaniye'de Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi 5’inci sınıf öğrencisi Ali Erdem Akkuş, katıldığı Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda dünya birincisi oldu.  5 ve 6'ncı sınıf kategoride İngilizce yöneltilen 15 sorunun tamamını doğru cevaplayan Akkuş, 39 ülkeden 10 bin 979 öğrenciyi geride bıraktı.

Haberler - NTV 25.01.2022 - 14:44 | Son Güncelleme : 25.01.2022 - 14:55

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