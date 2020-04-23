4 günlük sokak kısıtlaması başladı

Corona virüs salgınının yayılmasını engellemek için uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece başladı. İzni olmadan sokağa çıkanlara ceza kesildi. Market ve bakkallar, bugün ve yarın belirli saatlerde açık olacak. 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta geçerli olacak kısıtlama Pazar gecesi sona erecek.

NTV 23.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 23.04.2020 - 09:11

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