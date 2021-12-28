43'ü yasaklı 1850 hayvan misafir ediliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 43’ü yasaklı köpek olmak üzere toplam 1850 hayvan misafir ediliyor. Merkezde, son zamanlarda artan pitbull saldırılarının ardından yasaklı ırkların kontrol altına alınması amacıyla 88 gözlü yeni bir bölüm daha yapılıyor.

Haberler - NTV 28.12.2021 - 16:49 | Son Güncelleme : 28.12.2021 - 16:55

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