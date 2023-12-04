5,1 büyüklüğündeki deprem, büyük Marmara depremini tetikler mi? (Prof. Dr. Şükrü Ersoy NTV'de anlattı)
Bursa'da merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 3 dakika sonra 4,5 büyüklüğünde bir artçı kaydedildi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. İlk belirlemelere göre yıkılan bina yok. Peki, Bursa'daki deprem İstanbul depremini tetikler mi? Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, NTV yayınında merak edilen soruları yanıtladı.
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