5 yaşındaki Ekin Ada, mucizevi bir ameliyatla hayata tutundu

5 yaşındaki Ekin Ada Işık, kalbinde tümörle doğdu. Hayati tehlikesi her geçen gün artıyordu. Küçük kız, eşine az rastlanan bir yöntemle yapılan ameliyatla kalbindeki tümorden kurtuldu. Bu tür bir ameliyatın nadir olduğunu belirten doktorlar, Ekin Ada'nın ikinci doğuşuna tanık olduklarını söyledi.

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