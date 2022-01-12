500 bin TL'lik altını böyle çaldı

Sultangazi'de bir vatandaşın satmak için kuyumcuya götürdüğü 500 bin liralık altını çalındı. Kuyumcuya altın satmak için giden toptancı Ümit Salihoğlu, içinde altın olan çantasını sehpaya koyup kuyumcuyla konuşmaya başladı. Bu sırada, Salihoğlu'nu takip ettiği düşünülen zanlı içeridekilerin dikkatsizliğinden faydalanarak çantayı aldı. 
Çantanın yerinde olmadığını fark eden Salihoğlu, güvenlik kameralarını izleyince soyulduğunu anladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.01.2022 - 05:28 | Son Güncelleme : 12.01.2022 - 05:32

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