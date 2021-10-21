6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Bingöl'de sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, trafik ışıklarında bekleyen iki araca çarptı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobilin araçlara çarptığı anlar, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin trafik ışıklarına süratle gelmesi yer alıyor. Bir yayanın da aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görülüyor.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 21.10.2021 - 01:41 | Son Güncelleme : 21.10.2021 - 01:50

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