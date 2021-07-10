6 maganda İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı

İstanbul Karaköy’de bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle yere yatırdığı kişiyi yumruk ve tokatlarla dövdü. Olayı görüp müdahale etmek isteyen iki genç kadın da aynı kişinin saldırısına uğradı. Olayın ardından iki grup da birbirlerinden şikayetçi oldu.

NTV 10.07.2021 - 13:32 | Son Güncelleme : 10.07.2021 - 14:30

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