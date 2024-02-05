6 Şubat'ı acil tıp uzmanları anlattı: En uzun ve en acı nöbet
Yüzlerce, binlerce yaralı bir anda hastanelere götürüldü. 6 Şubat'ta deprem bölgesindeki acil servislerde nöbetçi olan doktorlar belki de hayatlarının en zor, en uzun nöbetini yaşadı. NTV ekibinden Melike Şahin, 6 Şubat'ta Hatay, Adıyaman ve Malatya'da yaralıları ilk karşılayan acil tıp uzmanlarıyla konuştu.
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