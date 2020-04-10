60 dakikada tanı koyan yerli test kiti

Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle, 60 dakika altında sonuç veren yerli corona virüs test kiti geliştirildi. Bu yüksek hassasiyetli test kiti sayesinde, tanı, sahada ve hızlı olarak koyulabilecek. NTV'den Gökhan Gerçek, o kitin üretildiği merkezdeydi.

NTV 10.04.2020 - 14:21 | Son Güncelleme : 10.04.2020 - 15:01

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