7 ayrı aşı çalışması devam ediyor (Bakan Varank, NTV'de anlattı)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, corona virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında 9 ay ile 1 yıl içinde sonuç alabilecek projelere odaklanıldığını söyledi. Varank, aşı ve ilaç konusunda ayrı ayrı yedişer projede yüzlerce araştırmacının çalıştığını belirtti. NTV yayınına katılan Bakan Varank, yerli solunum cihazında ilk teslimatın 15 Nisan'da yapılmasının hedeflendiğini anlattı.
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NTV 03.04.2020 - 13:55| Son Güncelleme : 03.04.2020 - 15:12
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