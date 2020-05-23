81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Corona virüs salgınının önüne geçmek için başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması 7. kez uygulanıyor. Gece saat 24'te başlayan kısıtlama 4 gün sürecek. Bayramın birinci günü için farklı uygulamalar geçerli olacak.

NTV 23.05.2020 - 08:22 | Son Güncelleme : 23.05.2020 - 09:07

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