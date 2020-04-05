86 yaşında Coronavirüs'ü yendi

Sağlık Bakanlığı'nın dün akşam açıkladığı verilere göre, Türkiye'de 786 kişi Coronavirüs tedavisi görüp taburcu oldu. Onlardan biri de 86 yaşındaki Resmiye Işık... İlerlemiş yaşına rağmen virüsü yenen Resmiye Işık, mücadelesiyle tedavi görenlere umut oldu.
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NTV 05.04.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 05.04.2020 - 17:40
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