9 yaşındaki Mira neden fenalaştı? | Kafatasında 8 çatlak olan küçük kız yoğun bakımda
Ankara Keçiörende 9 yaşındaki Mira Şahin okulda fenalaştı. Ailesi okula gittiğinde küçük kızı baygın buldu ve çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Ailenin verdiği bilgiye göre, küçük kız beyin kanaması geçirip kafatasında 8 çatlak tespit edildi. Miranın tedavisi yoğun bakımda devam ederken ortada birçok soru işareti var. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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