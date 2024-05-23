AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi'nden kareler: Türkiye'nin büyülü manzaraları

Ankara CerModern'deki "Yarattığımız, Paylaştığımız Ortak Miras" dijital fotoğraf sergisi, 9 Mayıs Avrupa Günü'nde ziyarete açıldı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen sergi, ortak mirasa odaklanıyor ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen kültürel mirasın korunması projelerinden fotoğraflar içeriyor.

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