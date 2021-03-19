ABD Büyükelçisi'nden Türkiye mesajları

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Türk gazetecilere konuştu. NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, görüşmedeki önemli Türkiye mesajlarını, NTV yayınında anlattı. Büyükelçi Satterfield, "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" açıklamasında bulundu. Büyükelçi açıklamalarında S-400 gerilimiyle ilgili ayrı bir başlık açarak önemli mesajlar verdi. Satterfield, "Türkiye'nin elinde S-400 yok" diyebilmeliyiz" dedi.
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NTV 19.03.2021 - 18:56| Son Güncelleme : 19.03.2021 - 19:44
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