ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı NTV'de

Rusya ikinci adımını attı ve harekatı başlattı. Biz bu filmi 2008'de de 2014'te de görmüştük. Batı'nın yaptırımları Rus Lider Vladimir Putin'i durduramıyor. ABD'nin açıkladığı ilk yaptırım paketi de Putin'e engel olamadı. Deniz Kilislioğlu tüm bu süreci ve bundan sonrasını ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried ile konuştu.
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