ABD’li pilot kız kardeşiyle İstanbul’da buluştu

ABD’li pilot Raymond Cepeda’nın yaşamı, kızının okulundan istenen soyağacı ödevi ile bir anda değişti. Cepeda o ödev için araştırma yaparken gerçek babasının bir Türk subayı olduğunu öğrendi. Uzun araştırmalar sonunda Türkiye’deki ailesini bulan ABD’li pilot, tam 60 yıl sonra İstanbul’da yaşayan öz kız kardeşiyle buluştu. (Haber:Deniz Tüysüz Kamera:Alihan Sönmez)

Haberler - NTV 20.07.2022 - 13:49 | Son Güncelleme : 20.07.2022 - 14:16

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