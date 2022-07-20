ABD’li pilot kız kardeşiyle İstanbul’da buluştu

ABD’li pilot Raymond Cepeda’nın yaşamı, kızının okulundan istenen soyağacı ödevi ile bir anda değişti. Cepeda o ödev için araştırma yaparken gerçek babasının bir Türk subayı olduğunu öğrendi. Uzun araştırmalar sonunda Türkiye’deki ailesini bulan ABD’li pilot, tam 60 yıl sonra İstanbul’da yaşayan öz kız kardeşiyle buluştu. (Haber:Deniz Tüysüz Kamera:Alihan Sönmez)
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