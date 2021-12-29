ABD'li turist İstanbul'da öldürüldü

Amerikalı turist İstanbul Beyoğlu’nda omuz atma tartışmasında bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Leonard Samuel Record yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarından tespit edilen katil zanlısı Ferhat Kavdır tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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NTV Haber 29.12.2021 - 01:42| Son Güncelleme : 29.12.2021 - 01:46
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