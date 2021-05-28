Acil servis önünde bekleyenlere silahlı saldırı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre H.A. (20) ve akrabası Ş.A. (27) motosikletin gaz koluna dokunduğu gerekçesiyle, Muhammet D.'yi (24) bacağından vurduktan sonra kayıplara karıştı. Olayda yaralanan Muhammet D. yakınları tarafından Karşıyaka ilçesindeki özel bir hastaneye götürülürken, 1 saat sonra hastaneye gelen H.A. ve Ş.A., seyir halindeki motosikletten acil servis önünde bekleyen Muhmmet D. ve yakınlarına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 3'ü ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Abone ol
Paylaş
NTV 28.05.2021 - 09:58| Son Güncelleme : 28.05.2021 - 10:11
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.