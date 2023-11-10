Adım adım Ata'nın son vedası
Milli mücadalenin baş kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce hayata gözlerini yumdu. Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odada hayata veda etmesinin ardından, naaşı günler sonra önce Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e, buradan da trenle Ankara'daki ilk istirahatgahı olan Etnografya Müzesi'ne taşındı. Ata'nın naaşı burada 15 yıl bekledi. Ebedi istirahatgahının tamamlanmasının ardından 1953 yılında Anıtkabir'e nakledildi. Ata'nın hayata veda ettiği günde olduğu gibi naaşının nakledildiği tüm törenlere yüz binlerce kişi katıldı, gözyaşları sel oldu. İşte o günlere ait çok özel görüntülerle adım adım Ata'nın son vedası...
(Haber: Özden Erkuş Kamera: Yasin Güngör)
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