Adıyaman'da sele kapılan hamile anne ile 1,5 yaşındaki kızı aranıyor
Adıyaman'da selde kaybolan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ve 1 buçuk yaşındaki kızı Zeynep'i arama çalışmaları devam ediyor. Bine yakın kurtarma ekibi, küçük kız ile annesini bulmak için çalışıyor. Umutla güzel bir haber gelmesini bekleyen baba Bedir Tekdal'ın aklında ise ailesiyle geçirdiği son saatler var. (Haber:Onur Aksoy Kamera:Özgen Özel)
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