Adres sordular, meydan dayağı yediler

İstanbul Esenyurt’ta halı yıkama işi yapan iki kişi, halı teslim etmek için gittikleri adresi bulamayınca o sırada sokakta bulunan bir çocuğa sordu. Binayı göstermek için arabaya binen çocuğun kaçırıldığını düşünen mahalleli ise halı yıkamacılara meydan dayağı attı. Yaşanan arbede ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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NTV 31.08.2020 - 12:32| Son Güncelleme : 31.08.2020 - 12:49
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