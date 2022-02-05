Afganistan'a 750 ton yardım malzemesi

Türk Kızılayı savaşın izlerini silmeye çalışan Afganistan'a yardım göndermeyi sürdürüyor. Ankara'dan yola çıkan ve 750 ton yardım malzemesi taşıyan iyilik treniyle Afganistan'a yeni bir yardım daha yapılacak. NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu Kabil'den ayrıntıları aktardı. (Kamera: Ahmet Akpolat)
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