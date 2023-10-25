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Afyonkarahisar'da kayıp şehitlerin izinde: 70'ten fazla naaş buldular

Büyük Taarruz, milli mücadelenin en kritik savaşlarından biriydi. 26 Ağustos 1922 gecesi Afyon'da başlayan Büyük Taarruz’u Mustafa Kemal, bizzat kendisi yönetti. Çiğiltepe bölgesi ise stratejik öneme sahipti. Türk süvari birlikleri kendilerine düşen hayati görevi layıkıyla yerine getirdi. Bir grup gönüllü akademisyen kendi çabalarıyla dağ tepe gezerek, yerleri belli olmayan, unutulmuş şehitlikleri gün yüzüne çıkardı. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu, Uzman Kılavuz Erkan Özçelik ile birlikte o şehitlikleri ve orada şehit olan kahramanları konuştu. (Kamera: Kazım Özbek)

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