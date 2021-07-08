Afyonkarahisar'da vişne suyu firmasında tepki çeken görüntü

Afyonkarahisar'da vişne suyu firmalarının ürün aldığı bir tesisten tepki çeken bir görüntü geldi. Çalışanlardan biri büyük bir vişne kasasısının üstüne ayakkabısıyla çıktı, vişnelere bastı. Sosyal medyada tepki toplayan görüntünün ardından tesise ve çalışanlara ceza kesildi.

İHA 08.07.2021 - 12:04 | Son Güncelleme : 08.07.2021 - 13:25

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