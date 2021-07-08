Afyonkarahisar'da vişne suyu firmasında tepki çeken görüntü
Afyonkarahisar'da vişne suyu firmalarının ürün aldığı bir tesisten tepki çeken bir görüntü geldi. Çalışanlardan biri büyük bir vişne kasasısının üstüne ayakkabısıyla çıktı, vişnelere bastı. Sosyal medyada tepki toplayan görüntünün ardından tesise ve çalışanlara ceza kesildi.
Abone ol
Paylaş
İHA 08.07.2021 - 12:04| Son Güncelleme : 08.07.2021 - 13:25
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.