Ailelerin endişeli bekleyişi: Çocuğum elimden kayıp gitti

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yakınlarından haber alamayanlar çaresizce ekiplerin arama çalışmalarını endişeyle izliyor. O ailelerden biri de Bozkurt ailesi... Tayini çıktığı için 20 gün önce Şanlıurfa’dan Bozkurt’a giden polis memuru Özgür Bulut’un 5 yaşındaki oğlu da sel felaketinde kayboldu.

NTV 13.08.2021 - 13:22 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 13:39

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