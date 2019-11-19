Ak Parti'den yeni yasa teklifi: Vatandaşlıktan çıkarılanın çocuğu vatandaşlıktan çıkmayacak

Ak Parti kritik düzenlemeler içeren yeni bir kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. 95 maddelik kanun teklifi ile Türk vatandaşlığı iptal edilenlerin çocuklarının vatandaşlık hakkı, 18 yaşına kadar korunacak. 18 yaşını dolduran çocuk, Türk vatandaşlığını isteyip istemediğine kendisi karar verecek.

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