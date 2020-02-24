Akhisar'da 1 ayda 4 bin sarsıntı: NTV ekibinin Manisa izlenimleri
Manisa'da 22 Ocak'ta başlayan deprem dalgası sürüyor. Son olarak dün 4,5 büyüklüğünde, sabah da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Can kaybı ya da yaralanma yok. Ancak bölge halkı büyük panik yaşadı. Kentteki deprem dalgasında 305 bina ağır hasar gördü. İşte ayrıntılar... (Haber: Merih Ak Kamera: Burak Uygun, NTV Haber)
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24.02.2020 - 17:32| Son Güncelleme : 24.02.2020 - 17:49
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