Akıncı TİHA göreve hazır

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, NTV yayınına katıldı. Türkiye’nin yerli ve milli projelerindeki son durumu anlatan Demir, insansız hava aracı ‘Akıncı’nın sahada oyun değiştirecek bir önemde olduğuna dikkat çekti. (Haber:Korhan Varol Kamera:Murat Güler-Ozan Akgül)
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NTV 14.09.2021 - 11:32| Son Güncelleme : 14.09.2021 - 11:41
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