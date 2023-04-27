Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni | Erdoğan: Türkiye nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde kritik bir eşik daha aşılıyor. İlk ünitenin devreye alınması için geri sayımın başladığı projede, bugün taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santral "nükleer tesis" statüsü kazanıyor. Törene videokonferans ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi." dedi. Erdoğan, enerji ihtiyacının yüzde 10'unun bu santralden sağlanacağını da açıkladı.
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